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БМЗ остался без гендиректора

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  • 24.05.2019, 15:19

С гендиректором расстались по соглашению сторон.

Анатолий Савенок покинул пост гендиректора Белорусского металлургического завода. Об этом tut.by сообщили информированные источники и подтвердили на самом предприятии.

По словам собеседников, «с гендиректором расстались по соглашению сторон».

Накануне своей отставки Анатолий Савенок направил письмо своим подчиненным и клиентам и поблагодарил за совместную работу. «Вместе мы воплощали в жизнь амбициозные проекты, решали сложнейшие проблемы, радовались общим победам. Мы обменивались знаниями и учились друг у друга. И я благодарен за эту возможность», — написал Савенок.

Однако, по его словам, «жизнь движется вперед, открывает новые перспективы».

Анатолий Савенок проработал на жлобинском заводе почти 30 лет. В 1989 году он пришел на предприятие на должность травильщика-гальваника. Потом был мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником сталепроволочного цеха № 2, директором по метизному производству. С 14 октября 2009 года — генеральный директор БМЗ.


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