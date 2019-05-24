Cейм Литвы может признать депортацию крымских татар геноцидом 24.05.2019, 15:27

Лауринас Кащюнас

Мир продолжает помнить о преступлениях сталинизма.

Парламент Литвы может признать, что депортация крымских татар, которая произошла в 1944 году в СССР является геноцидом. Сайт Charter97 поговорил с одним из инициаторов резолюции – депутатом литовского Сейма Лауринасом Кащюнасом.

- Вы могли бы подробнее рассказать о резолюции, которую вы подготовили вместе с вашими коллегами?

- Прежде всего, я и мои коллеги надеемся что благодаря нашей резолюции восторжествует историческая справедливость. Именно то, чего больше всего не хватает, когда идет речь о преступлениях 1944 года. Преступлениях, организатором которых стал советский диктатор Иосиф Сталин. Несомненно, что это была далеко не только депортация, но хорошо продуманный и организованный геноцид. Все это позволяет сказать, что нужно идти до конца в критической оценке тогдашних событий.

- Какие будут последствия, если Сейм примет резолюцию?

- Я бы не сказал что мы ожидаем или надеемся на какие-либо последствия, мы стремимся к тому, что я уже сказал – к восстановлению исторической справедливости по отношению к крымскотатарскому народу. Также мои коллеги и я считаем, что эти преступления забыть нельзя, им требуется дать оценку, в том числе - дать понять нынешним властям в Кремле, которые увлеклись прославлением сталинизма, что мир помнит о преступлениях Сталина.

- Мы с вами только что говорили о последствиях резолюции, вы сказали, что надеетесь на историческую справедливость… Какую реакцию вы ожидаете со стороны Москвы?

- Нам прекрасно известно о масштабах координированных атак, которые Кремль предпринимает на историю Литвы, литовских партизан, Саюдис и борьбу жителей нашей страны за свою свободу. Поэтому совершенно естественно предположить, что Кремль вряд ли будет доволен, но мы уже привыкли к подобным демаршам Российской Федерации, не обращаем на них внимания, делаем свое дело: громко говорим о преступлениях коммунистического режима.

- Сколько времени займет обсуждение и дискуссия в Сейме по поводу резолюции?

- Я и мои коллеги надеемся на то, что до окончания нынешней парламентской сессии.

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