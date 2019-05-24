«Коровы в «Купаловском» – это еще цветочки» 4 24.05.2019, 15:48

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Коровы в комплексе «Уланово»

В каком состоянии cодержаться животные на родине Лукашенко.

В редакцию «Белсата» попали фотодоказательства антисанитарии и чудовищных условий жизни коров в комплексе «Уланово». Он входит в состав «Александрийского» – предприятия крупнейшего агрохолдинга страны «Мачулищи» при Управлении делами Лукашенко.

По информации читателя, знакомого с ситуацией на хозяйстве, коров держат, как селедок в бочке. Животные даже не могут прилечь отдохнуть, так как нет места. Снимки сделаны несколько месяцев назад, до разноса Лукашенко в Шклове.

Больные, хромые, в куче навоза

Виктор [имя изменено. – Прим.] рассказывает, что одну частную компанию попросили поднять качество молока в «Уланово». Приехав на место, специалисты были в шоке от увиденного.

«Кучи навоза, обосранные и доведенные до изнеможения коровы. Больные, хромые. Люди провели месяц на комплексе, бесплатно отработали, пролечили поголовье, бесплатно обрезали копыта. Заплатить им должны были только за средства, которые они привезли. К тому же они были в разы дешевле, чем те, что закупало предприятие».

Мониторинг поголовья показал, что в «Уланово» 70% коров клинически больные, в том числе золотистым стафилококком.

«Но они сказали, что такого не может быть! Им все документально подтвердили со всеми тестами и лабораторными данными. Таким молоком даже телят кормить нельзя, только на утилизацию. Есть предприятие, которое дает им одинаковую цену на молоко любого сорта, поэтому им все равно, какого качества их продукт!»

А это корова комплекса «Уланово»

Качество молока зависит от условий и надлежащего лечения и ухода за животными. В «Уланово» приехали ветеринары, зоотехники и микробиологи. За две недели качество продукта подняли до уровня экстра, а людей попросту «кинули» и не рассчитались даже за использованные средства, возмущается Виктор.

Лукашенко называет «Александрийское» прекрасным комплексом. Он считается одним из лучших в стране. Уже не первый год глава Беларуси хочет привлечь в его развитие частный капитал, но инвестора не нашли до сих пор.

«У нас достаточно идейных людей, которые готовы работать на благо общества и страны, но есть такие руководители, как там, которые ср *ть хотели на результат. А эта команда хотела через результат показать эффективность своих средств.

Им должны были заплатить за использованные фильтры, салфетки, моющие средства и средства дезинфекции. Договорные отношения были, и все поставки производились официально. А расчета попросту нет! В суд бесполезно идти. У них судебных разбирательств уйма, но денег по ним даже через 5 лет не увидишь».

Территория комплекса «Уланово»

Так выглядит коровник на предприятии

Так выглядит фильтр в доильном оборудовании

Виктор утверждает, что как только специалисты уехали, все вернулось к «норме»: доильное оборудование часто вообще не моют.

«Зато теперь коровы снова обосранныя, никто их там не лечит. Держат лишнее поголовье специально, чтобы показывать хорошие надои, так как он считается на корову. А реально их там голов на 200 больше. Они даже в клетки не помещаются, стоят там, как сельди в бочке. Корова даже не может лечь, чтобы отдохнуть!

Никакой речи о соблюдении технологии нет. Директор на комплексах вообще не появляется, видимо его это не очень волнует».

Корова, которую привели в порядок ветеринары

Хлев, который привели в порядок ветеринары

«Все не так катастрофически»

Журналисты обратились за комментарием к руководителю комплекса «Уланово» Дарье.

«Они были где-то в ноябре прошлого года. Да, помогли нам, почистили, привели в порядок. Но я за расчет не отвечаю. Вы думаете, если начальник, то всем управляет? С этим надо к руководству. Меня только предупредили, что ко мне приедут, я приняла».

В общем, отмечает Дарья, она бы не назвала ситуацию катастрофической. В других местах бывает хуже.

«Вы думаете, я не хочу, чтобы был порядок? Просто люди деньги получать хотят, а работать – нет. И так на всем предприятии. А я своих зарплатами не обделяю, правда, мало у нас работников. Что сделать, когда доктор на весь комплекс один».

Однако фотографии того, как выглядят коровы сейчас, она не решилась присылать.