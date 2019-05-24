Директива Еврокомиссии по «Северному потоку 2» вступила в силу 3 24.05.2019, 16:07

У государств-членов ЕС есть девять месяцев для реализации директивы.

Директива Еврокомиссии, которая должна воcпрепятствовать строительству газопровода "Северный поток-2", вступила в силу 23 мая. Теперь у государств-членов ЕС есть девять месяцев для реализации директивы. Об этом сообщает "Радио Польша".

Директива применяется ко всем газопроводам, которые расположены на территории ЕС, включая трубопроводы, начинающиеся за пределами Союза.

В случае "Северного потока-2" применение законодательства ЕС должно быть ограничено территориальными водами Германии. Речь идет о прозрачности цен и доступе других компаний к трубе.

Остальная часть газопровода будет регулироваться правилами, которые согласуют на переговорах Германия и Россия, а Европейская комиссия должна гарантировать, что при этом будет соблюдаться законодательство ЕС. Польша уже заявила, что будет следить за этим процессом.