Обнаружена одна из самых редких звезд нашей Галактики 24.05.2019, 16:15

Фото: NASA, ESA, H. Bond (STScI) and M. Barstow (University of Leicester)

Во всем Млечном Пути существует лишь несколько подобных объектов.

Исследователи из Лестерского университета, МГУ и Боннского университета вычислили необычную звезду, получившую название J005311. Объект находится в созвездии Кассиопеи примерно в 10 000 световых лет от Земли. J005311 — это яркая звезда внутри газовой туманности, которая, по всей видимости, излучает лишь в инфракрасном диапазоне, пишет National Geographic.

Проанализировав спектр излучения туманности и звезды, ученые обнаружили, что туманность лишена как водорода, так и гелия, а звезда в центре примерно в 40 000 раз ярче Солнца. При этом она создавала невероятно мощный звездный ветер, скорость которого составляла 16 000 км в секунду. Самые быстрые звездные ветры, исходящие от горячих крупных звезд, обычно достигают скорости приблизительно 2 000 км/c.

Необычность J005311, предположительно, объясняется тем, что она появилась в результате слившихся и вновь вспыхнувших двух давно мертвых звезд. Эти звезды, вероятно, изначально были очень похожи на Солнце, однако затем превратились в маленьких холодных белых карликов, истратив все свое «топливо». Затем они слились в единого белого карлика, который, набрав достаточно массы, «зажегся», сжигая уже более тяжелые элементы.

Фото: Василий Гварамадзе / МГУ

Что же касается крайне быстрых ветров, то, как предполагают ученые, это связано с тем, что слившиеся белые карлики имели очень сильные вращающиеся магнитные поля.

Объекты, подобные J005311, встречаются крайне редко: в Млечном Пути их насчитывается не более шести. Астрофизики предполагают, что проживет она не очень долго: превратив все оставшиеся элементы в железо, она станет сверхновой и оставит после себя нейтронную звезду.