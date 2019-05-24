Решение Зеленского о роспуске Рады обжаловано в Конституционном суде Украины 1 24.05.2019, 16:28

ФОТО: LIGA.NET

Представление внесла фракция «Народный фронт».

В Украине народные депутаты из «Народного фронта» внесли в Конституционный суд представление о неконституционности решения о досрочном роспуске Рады и досрочных выборах в парламент.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук.

«Мы усматриваем в указе президента прямое явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах», — сказал он.

Тетерук пояснил, что коалиция в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции НФ из коалиции.

По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30 дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

По его словам, нардепы просят суд дать правовую оценку деятельности президента Владимира Зеленского.

Народный депутат от НФ Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд безотлагательно должен определить судью для рассмотрения данного представления, а затем рассмотреть дело по существу.

«Мы рассчитываем, что суд не затягивать с рассмотрением этого дела — мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока», — подчеркнул он.

Инициативу НФ поддержали 62 парламентария.