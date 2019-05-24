Виктор Денисенко о выборах в Литве: Все еще может измениться 24.05.2019, 17:24

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Виктор Денисенко

Фото: DELFI

Эксперт рассказал о плюсах и минусах кандидатов в президенты Литвы.

В воскресение в Литве пройдет второй тур президентских выборов и выборы в Европейский парламент. О происходящем в политическом пространстве страны cайту Charter97.org рассказал Виктор Денисенко, литовский политический обозреватель и преподаватель Вильнюсского университета

- Какой, по вашему мнению, будет активность литовских избирателей во время нынешних выборов в Европейский парламент?

- Думаю, что по сравнению с предыдущими выборами в Европейский парламент избиратели в Литве будут достаточно активно участвовать и голосовать. Хотя бы потому что выборы в ЕП совпадают со вторым туром президентских выборов. Убежден что люди в первую очередь пойдут голосовать за президента, а потом проголосуют и за тех кандидатов, которые, по их мнению, достойны стать членами Европейского парламента. Судя по результатам первого тура президентских выборов, активность избирателей будет не менее 50 процентов. К сожалению - это не самый впечатляющий результат: к избирательным участкам придут больше половины от общего количества граждан, у которых есть право голоса. Но, в общем и целом, для Литвы это достаточно хороший показатель.

- Насколько в Литве избиратели вообще интересуются выборами в Европейский парламент?

- Если мы говорим о выборах в Европейский парламент, то, к сожалению, опыт прошлых выборов демонстрирует, что людей эти выборы интересуют крайне мало. К сожалению для литовских граждан, Европейский парламент является достаточно далекой и непонятной институцией.

- В воскресенье в Литве второй тур президентских выборов. У кого из кандидатов – Гитанаса Науседы или Ингриды Шимоните, по вашему мнению, самые высокие шансы на победу?

- Мне бы хотелось упомянуть, что оба кандидата по своему похожи и представляют право-либеральную платформу. На данный момент, мне кажется, что больше шансов у Гитанаса Науседы, поскольку он является беспартийным кандидатом и не принадлежит к какой-либо партии или политической силе Литвы. Шимоните, в свою очередь, очень сильно ассоциируется с партией консерваторов. Часть жителей Литвы просто-напросто принципиально не будут голосовать за кандидата от консерваторов. По моему мнению, большая часть избирателей, которые голосовали за непрошедших во второй тур кандидатов, скорее всего, отдаст свои голоса именно за Науседу.

Тем не менее, мне бы хотелось подчеркнуть, что я не думаю, что результаты голосования как-то предрешены, все еще может измениться. Тем более, что у Ингриды Шимоните есть и свои политические плюсы: определенное сходство с нынешним президентом Литвы – Далей Грибаускайте, достаточно активная избирательная кампания и так далее.

- Президентская гонка в Литве еще не закончилась, но уже уместно спросить какой она была? Были неожиданные повороты?

- В целом я бы назвал ее скучноватой, но да, были моменты достойные анализа. Демарши правящей партии «Крестьян и зеленых», заявления о том, что они уйдут из власти, если их кандидат Саулюс Сквернялис не победит.

- Во внешней и внутренней политике Литвы что-то изменится, когда президентом станет Гитанас Науседа или Ингрида Шимоните?

- Пожалуй, единственная разница между этими двумя кандидатами - это степень либерализма во взглядах. Скажем так, Шимоните, хотя ее и выдвинула партия консерваторов, является достаточно либеральным кандидатом, в том числе, например к вопросам однополого партнерства.

Можно предположить, что если Шимоните станет президентом, то она будет пытаться в силу возможностей президента пытаться лоббировать те или иные решения. Однако нужно понимать, что у президента в Литве нет таких возможностей, которые позволили бы ему проводить активную внутреннюю политику. Ему нужно так или иначе взаимодействовать с правительством и Сеймом. Что же касается внешней, то думаю, что здесь изменений ждать не стоит, не важно кто в этом случае займет пост главы государства – Шимоните или Науседа.

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