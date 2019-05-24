В Украине партия Петра Порошенко изменила свое название 14 24.05.2019, 17:42

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Петр Порошенко

Соответствующее решение принял съезд партии.

В Украине партия Блок «Петра Порошенко «Солидарность» официально изменила свое название на партия «Европейская Солидарность».

Соответствующее решение принял съезд партии, сообщает «Новое время».

Во время выступления на Форуме общественных активистов Петр Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

«Политик, который боится выборов — не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победы — это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях», — заявил Порошенко.