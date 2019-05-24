Противник строительства завода АКБ: Я не считаю себя виновным 1 24.05.2019, 17:51

Павел Кескевич

Павел Кескевич рассказал, как впервые попал на митинг в Бресте.

Судья суда Ленинского района Бреста Святослав Калина 24 мая рассмотрел административное дело Павла Кескевича, который во время экологических протестов попал в поле зрения сотрудников милиции, сообщает ПЦ "Весна".

По словам правозащитника Владимира Величкина, Кескевич пояснил суду, что 7 апреля действительно пришел на площадь Ленина, чтобы узнать, что это за завод такой - АКБ. Он не знал, что это был протест. На площади люди рассказывали о аккумуляторном заводе. Ему было интересно.

"Я видел, как задержали Бекалюка. Потом люди пошли по Пушкинской и Советской. Я тоже. Я выкрикивал" Нет заводу! "Потому что понял угрозу, которую несет завод АКБ. Я боюсь за своих близких, которые могут пострадать от деятельности этого завода", - пояснил активист.

Заслушав показания свидетеля Дмитрия Селейковича, судья Святослав Калина озвучил постановление - 10 базовых величин, или 255 рублей штрафа по ч.1 ст.23.34 КоАП.