СМИ назвали основных претендентов на пост премьера Британии 1 24.05.2019, 17:59

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Кто сменит на посту Терезу Мэй?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй через две недели подаст в отставку, и на ее место уже есть несколько претендентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Один из главных претендентов на должность главы Консервативной партии и соответственно главы правительства – бывший министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он был одним из ведущих участников кампании за выход Британии из ЕС.

Бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб также в списке претендентов. В ноябре прошлого года он подал в отставку из-за несогласия с условиями проекта соглашения о выходе Британии из ЕС.

#UPDATE Potential candidates to succeed Theresa May as UK Conservative Party leader and therefore British prime minister pic.twitter.com/fcMqJmJD8x — AFP news agency (@AFP) 24 мая 2019 г.

Среди действующих чиновников на должность претендуют министр окружающей среды Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант и глав МВД Саджид Джавид. Последние двое голосовали за членство Британии в ЕС.

Еще одним кандидатом может стать бывший лидер Палаты общин Андреа Лидсом, которая на этой неделе подала в отставку, что в конечном счете привело к отставке Мэй.

Лидсом в 2016 году была среди кандидатов на должность главы правительства, но сняла свою кандидатуру и поддержала Мэй.