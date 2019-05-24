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Брестские гаишники задержали ганцевичского милиционера

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  • 24.05.2019, 18:09
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Иллюстрационное фото

Возможно, милиционер был за рулем под наркотиками.

Сотрудник Ганцевичского РОВД был задержан на собственной машине в обеденное время 22 мая во время рейда спецподразделения «БУГ», сообщает «Ганцавiцкi час».

Поведение водителя показалось инспекторам ГАИ странным, и ганцевичского милиционера доставили в приемный покой райбольницы. Там его проверили на алкотестере — он показал, что милиционер трезв.

Тогда сотрудника попросили сдать анализы на наркотики и психотропы. Милиционер от медосвидетельствования отказался — о чем составили соответствующий протокол.


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