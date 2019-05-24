Беловежская пуща вошла в топ самых красивых парков Европы 1 24.05.2019, 18:50

Подборка самых впечатляющих природных ландшафтов Европы.

4 мая отмечается Европейский день парков. К этой дате немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle составила подборку самых впечатляющих природных ландшафтов Европы.

Триглав: орхидеи и эдельвейсы

Фото Triglav National Park

Единственный национальный парк Словении назван в честь находящейся на его территории горы Триглав. Это не просто гора - ее изображение красуется на флаге и гербе страны. Считается, что название Триглав возникло из-за трех вершин горы. Существует иная версия: согласно легенде, резиденция одноименного божества расположилась на пике этой горы высотой более 2,8 тыс. м.

Старейший лес Европы

Фото: БелТА

Фото: БелТА

Национальный парк "Беловежская пуща" расположился на границе Польши и Беларуси. Согласно ЮНЕСКО, эта пуща - единственный пример доисторического леса, когда-то покрывавшего современную Европу. Средний возраст деревьев - почти 90 лет, а нетронутый ландшафт служит домом для зубров.

Немецкий романтизм

Фото Picture-alliance/dpa

Национальный парк "Саксонская Швейцария" расположен на границе Германии и Чехии. Тот, кто ищет вдохновения, может пройтись по "тропе художников" (Malerweg) длиной в 112 км, здесь любили гулять живописцы разных поколений. А со скалистого массива Бастай открывается потрясающий вид на Эльбу.

Этна: монстр под горой

Фото Reutres

Могущественный великан Тифон сражался с Зевсом до тех пор, пока громовержец не поразил его молнией и не набросил на него гору Этну. С тех пор побежденный Тифон гневается, время от времени вызывая бури и извержения. Но Этна на итальянском острове Сицилия не только "плюется" огнем, но еще и служит плодородной почвой для фиалок и можжевельника.

Плитвицкие озера

Фото Picture-alliance/dpa

Около миллиона человек ежегодно посещают старейший национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии. Туристов привлекают живописные места: 16 озер, соединенных водопадами, известняковые пещеры, буковые и хвойные леса. Здесь водятся дикие животные: волки, медведи, лесные коты, косули.

Татры: пещеры и медведи

Фото Picture-alliance/dpa

Татранский национальный парк - охраняемая природная зона на границе Польши и Словакии. В парке находится самая высокая гора Польши - Рысы. Кроме того, здесь расположились около 650 пещер, 30 горных озер, водопад Велка-Сиклава высотой 70 м. Преобладают хвойные и березовые леса, в которых водятся бурые медведи, рыси, черные козлы и беркуты.

Дева озера

Фото The Trossachs National Park Authority

В парке Лох-Ломонд в Шотландии располагаются леса, горные долины и одноименное озеро. Именно здесь Вальтер Скотт написал свою знаменитую поэму "Дева озера", опубликованную в 1810 году. После выхода этой книги автор прославился за пределами Великобритании.

Гран-Парадизо - родина альпийских козлов

Фото imago/blickwinkel

До 1856 года итальянский национальный парк "Гран-Парадизо" использовался как место для спортивной охоты. Из-за угрозы исчезновения альпийских козлов парк был объявлен заповедником. Кроме редких горных козлов, здесь также обитают горностаи, альпийские сурки и евразийские филины.