Нефть дорожает, но эта неделя может стать худшей за год 24.05.2019, 19:01

Цены на «черное золото» остались на пути к самому большому недельному спаду в этом году.

После двух сессий с отрицательной динамикой цены на нефть выросли до $69 за баррель, но остались на пути к самому большому недельному спаду в этом году, находясь под давлением растущих запасов и тревог по поводу замедления мировой экономики, передает Reuters.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,19% до $67,95 за баррель к 17.33 по Минску.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли на 0,27% до $58,17 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 4,7 миллиона баррелей до 476,8 миллиона баррелей, достигнув самого высокого уровня с июля 2017 года, сообщило агентство EIA в среду.

На цены также повлияло беспокойство по поводу возможного углубления торгового конфликта между США и Китаем.

Тем не менее, сокращение добычи нефти - как добровольное, так и вызванное санкциями США - поддерживает минимальный уровень цен, и некоторые аналитики считают, что рынок восстановится.