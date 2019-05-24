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Датчанин пришел из Польши в Беларусь по железнодорожным путям

  • 24.05.2019, 19:20
Иллюстрационное фото

24-летний гражданин Дании пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма.

На железнодорожной станции Брузги при помощи системы видеонаблюдения 23 мая был обнаружен неизвестный мужчина, который направлялся из Польши в Беларусь по железнодорожному полотну, сообщает Госпогранкомитет.

В ста метрах от границы его задержали пограничники. Нарушителем оказался 24-летний гражданин Дании. Паспорт у иностранца был просрочен уже два года, а из личных документов имелось только водительское удостоверение. Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него были карты Беларуси и России.

Мужчина задержан до выяснения личности. Начат административный процесс по ст.23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси.


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