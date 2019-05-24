Зеленскому на книжной ярмарке подарили книгу «Политика для начинающих» 24.05.2019, 19:27

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Президент Украины с юмором воспринял подарок.

На "Книжном арсенале" в Киеве 23 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" издательства "Книголав". Видео издательство опубликовало в Facebook.

Президент Украины, прочитав название книги, засмеялся и поблагодарил представителей издательства.

Детская книга "Политика для начинающих" авторов Алекса Фрита, Луи Стоуэлла и Рози Гор переведена с английского и выпущена "Книголав" в 2019 году. Она в доступной форме рассказывает о государственном управлении, идеологиях, политической системе и других вещах, связанных с политикой

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.