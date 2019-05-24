Зеленскому на книжной ярмарке подарили книгу «Политика для начинающих»
- 24.05.2019, 19:27
Президент Украины с юмором воспринял подарок.
На "Книжном арсенале" в Киеве 23 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" издательства "Книголав". Видео издательство опубликовало в Facebook.
Президент Украины, прочитав название книги, засмеялся и поблагодарил представителей издательства.
Детская книга "Политика для начинающих" авторов Алекса Фрита, Луи Стоуэлла и Рози Гор переведена с английского и выпущена "Книголав" в 2019 году. Она в доступной форме рассказывает о государственном управлении, идеологиях, политической системе и других вещах, связанных с политикой
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.