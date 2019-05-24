Лукашенко: По периметру Куропат туи можно посадить 12 24.05.2019, 19:53

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Диктатор заявил, что в урочище нужно заняться дополнительно посадкой деревьев.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 24 мая ознакомился с благоустройством Минской кольцевой автодороги, а также благоустройством и развитием прилегающих территорий. Одной из остановок Лукашенко стали Куропаты, сообщается на сайте диктатора.

Пресс-служба правителя отмечает, что в урочище Куропаты недавно были проведены работы по «благоустройству».

«Здесь нужно заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно. Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим. Но недопустимо, чтобы кто-то здесь что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация. Это кому-то нужно», – сказал Лукашенко.