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Во французском Лионе в пешеходной зоне прогремел взрыв

  • 24.05.2019, 20:03
Полицейский спецназ в Лионе

В результате взрыва в центре Лиона не менее восьми человек получили ранения.

Во французском Лионе в результате взрыва в пешеходной зоне в центре города в пятницу, 24 мая, ранены не менее восьми человек, сообщила местная прокуратура.

Согласно сообщениям с места происшествия, район взрыва в историческом центре Лиона эвакуирован, передает DW.

В прокуратуре отметили, что ни одно из ранений, судя по всему, не представляет угрозы для жизни. Взрывное устройство было, предположительно, спрятано в пакете.

Городские власти Лиона в своем микроблоге в Twitter призвали население в целях безопасности держаться подальше от места происшествия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением.


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