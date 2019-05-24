Рейтинг доверия россиян Путину рухнул до минимума за 13 лет 9 24.05.2019, 20:54

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Опрос проводил ВЦИОМ.

Доля россиян, назвавших действующего президента РФ Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного с 13 по 19 мая. Этот показатель является минимальным с момента публикации соответствующих данных на сайте ВЦИОМа с января 2006 года, передает РБК.

При этом Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому политику. Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%). Премьер-министр России Дмитрий Медведев уступает не только обоим министрам, но и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 7,6 против 8,8%.

Динамика рейтингов по сравнению с данными за 6–12 мая:

президент России Владимир Путин: 33,1 → 31,7%;

министр обороны Сергей Шойгу: 15 → 14,8%;

министр иностранных дел Сергей Лавров: 12,2 → 13%;

лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 8,4 → 8,8%;

премьер-министр Дмитрий Медведев: 8,3 → 7,6%;

лидер КПРФ Геннадий Зюганов: 5,3 → 5,5.

О невозможности доверить Медведеву решение важных государственных вопросов заявили 23,4% участников вопроса ВЦИОМа. По этому показателю глава правительства вновь стал лидером, обойдя Жириновского (22,9%), которому в начале мая россияне не доверяли несколько больше. О недоверии Путину как политику заявили 6,6% участников опроса ВЦИОМа.