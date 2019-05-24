Трамп объявил об отправке 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток 1 24.05.2019, 21:09

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Президент США назвал отправку американских военнослужащих защитной мерой.

В конфликте с Ираном администрация США направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на Ближний Восток перебрасываются около 1,5 тысячи солдат в качестве защитной меры, передает DW.

"Мы хотим иметь защиту на Ближнем Востоке. Мы собираемся отправить сравнительно небольшое количество военнослужащих преимущественно в целях защиты", - сказал он в пятницу, 24 мая, в Вашингтоне перед отъездом в Японию, куда он отправился с визитом.

Президент США вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Тегеран заполучил ядерное оружие. Одновременно Трамп выразил сомнение в том, что Иран хочет воевать с США.