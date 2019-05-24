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Министр иностранных дел Великобритании намерен побороться за пост премьера

  • 24.05.2019, 21:29
ДЖЕРЕМИ ХАНТ

Джереми Хант намерен бороться за посты главы Консервативной партии и премьера страны.

Соответствующую информацию после посещения фестиваля в городе Хаслмир в графстве Суррей глава британского МИД подтвердил изданию Farnham Herald, передает «Новое время».

«Я сделаю официальное объявление о своей кандидатуре в подходящий момент», — заявил дипломат.

Среди других возможных кандидатов на этот пост называют экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, экс-министра по Brexit Доминика Рааба, а также министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.


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