Гройсман рассказал, как будет называться его партия 1 24.05.2019, 22:05

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН

ФОТО: IZVESTIA.KIEV.UA

Премьер-министр Украины заявил, что планирует лично возглавить созданную им политсилу.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который написал заявление об отставке, анонсировал создание своей политической партии и сказал, как она будет называться. Об этом премьер написал в Twitter .

В этой же публикации Гройсман подтвердил свое намерение участвовать в парламентских выборах.

«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия». Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране», - написал премьер-министр Украины.

20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Во время брифинга он подчеркнул, что после избрания нового президента предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но «президент избрал другой путь».