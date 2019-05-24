Uber запустил в Австралии услуги подводной лодки 24.05.2019, 22:13

Фото: uber.com

Пользователи Uber смогут посмотреть на Большой Барьерный риф.

Компании Uber и Tourism Queensland запустили в Австралии услугу подводной лодки scUber, на которой можно будет посетить Большой Барьерный риф. Об этом 23 мая сообщила компания Uber в своем блоге, передает gordonua.com.

В компании отметили, что заказать поездку на scUber через приложение сможет ограниченный круг пользователей с 27 мая.

"У пользователей будет возможность погрузиться в изысканную красоту Большого Барьерного рифа – и все это без необходимости использовать маску для подводного плавания или лицензии на дайвинг", – говорится в сообщении.

Прокатиться на подводной лодке стоит $3 тыс. на двоих за час поездки по рифу. Лодка прибывает к месту нахождения заказчика и возвращает его туда же.

Сначала scUber будет плавать вблизи кораллового острова Херон, с 9 июня экскурсии будут проводить у рифа Агинкурт.

В Uber заявили, что компания стремится вовлекать мир в защиту и сохранение Большого Барьерного рифа и рифов по всему миру, используя новейшие технологии.

Большой Барьерный риф поддерживает жизнь огромного количества живых организмов и благодаря этому в 1981 году был выбран ЮНЕСКО в качестве объекта Всемирного наследия.

В июне 2016 года правительство Австралии заявило, что готово профинансировать на $1 млрд в год "спасательную операцию" для Большого Барьерного рифа. В ноябре ученые сообщили, что в течение года на севере Большого Барьерного рифа примерно две трети кораллов потеряли свою естественную окраску.

Аналитики аудиторской компании Deloitte оценили стоимость Большого Барьерного рифа в 56 млрд австралийских долларов ($42 млрд).