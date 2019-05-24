На ЧМ-2020 Беларусь попадет в одну группу с хозяевами швейцарцами 24.05.2019, 22:15

Определился еще один соперник хоккейной сборной Беларуси.

Определился еще один соперник сборной Беларуси по предварительному этапу чемпионата мира-2020, который пройдет в Цюрихе и Лозанне. Им стала сборная Швейцарии, опустившаяся с 7-го на 8-е место в рейтинге ИИХФ, передает pressball.by.

Таким образом, в одной группе с белорусами сыграют Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания, 1-я команда рейтинга ИИХФ по итогам ЧМ-2019, 4-я и 5-я.

В другой группе сойдутся Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан, а также 2-я, 3-я и 6-я команды рейтинга ИИХФ.