Литва попросила МАГАТЭ запретить БелАЭС 1 24.05.2019, 22:24

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Вильнюс просит международную организацию принудить руководство Беларуси отложить запуск БелАЭС.

МИД Литвы направил в МАГАТЭ письмо с просьбой повлиять на руководство Беларуси, убедив его не запускать российско-белорусскую атомную электростанцию в Островце. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, письмо было направлено в пятницу, 24 мая, на имя гендиректора международной организации Юкию Амано. Авторами обращения выступили министры иностранных дел и энергетики страны Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас.

Они просят международную организацию принудить руководство Беларуси отложить запуск БелАЭС до тех пор, «пока не будут решены все вопросы безопасности». Причиной беспокойства министры называют несоблюдение Минском «рекомендаций, содержащихся в выводах международных экспертов МАГАТЭ, Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте — прим.) и в ходе стресс-тестов ЕС».

В отчетах о стресс-тестах ЕС, которые были опубликованы летом 2018 года, говорилось о значительных недочетах в безопасности электростанции. В Эспо при этом заявили, что Минск нарушил три статьи конвенции, поскольку не обосновал выбор площадки для строительства АЭС. По мнению литовских министров, прецедент с БелАЭС «может определить будущее атомной энергетики». Они предлагают реализовать комплексный пакет мер, который применялся бы ко всем странам, начинающим программы мирного атома.