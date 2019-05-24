Вакарчук рассказал, как будет совмещать музыку и работу в Верховной Раде 24.05.2019, 22:43

Лидер группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» не планирует прекращать с музыкой.

Святослав Вакарчук в случае попадания в Верховную Раду большинство своего времени будет отдавать политике, но иногда будет давать концерты.

Об этом он рассказал в эфире "Громадського".

"Я четко осознаю, если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будет занимать политика и работа на благо людей. Но я оставляю за собой право писать музыку и иногда давать концерты", — сказал Вакарчук.

Лидер "Голоса" добавил, что для него было бы странным "изменить себе и перестать заниматься музыкой вообще".