Рабочие показали палату Лукашенко площадью 100 квадратных метров 61 25.05.2019, 8:39

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Иллюстративное фото

Личная палата правителя Беларуси – настоящий дворец.

Более 100 квадратных метров, три комнаты, гардеробная, купальня и туалет и двуспальная кровать. Подробнее – в материале Ольги Старостиной на belsat.eu.

Высоко сидит – далеко глядит руководитель нашей страны. Однако того, что близко, не слишком видит, но скрывает это. Очки часто лежат у Александра Лукашенко, он даже их надевал во время пресс-конференции, но, чтобы не показывать, что Лукашенко – недальновидящий, эти кадры государственные медиа вырезали.

Палата Александра Лукашенко в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами главы государства

Фото из телеграмм-канала «Nexta»

«Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти отчеты. Вы просто теряете время. Нужны две строки», – заявил Лукашенко.

Значит ли это, что теперь в две строки будут издавать и книжки, и статьи в газетах – чтобы Лукашенко осилил? Мы, например, попросили жителей Бобруйска, описать двумя строками результаты правления Лукашенко.

И вот что сказали люди:

«Отсутствие результата. Надо все делать вовремя. Смелости набираться и вовремя уходить».

«Производства сильно не разгоняются. Зарплат слишком больших нет».

«Рост цен. Деноминация».

Однако можно не волноваться: со здоровьем главы государства все будет хорошо. Ведь не просто хороший, а сверххороший медицинский центр для государственных чиновников построили в Ждановичах, а в нем – за бронированными дверями – палату для Лукашенко. Ни вас, ни нас туда не допустят, но строители поделились с блогером Степаном Светловым фотографиями.

ВИП-палата – дворец: более 100 квадратных метров, три комнаты, гардеробная, купальня и туалет, золотая не цветом, но ценой сантехника, два стола для заседаний, чтобы народ думал, что руководитель на рабочем месте, и комната с двуспальной кроватью.

Одному больному двуспальная, а другим – спальное место в проходе, в лучшем случае. А так пациентку с переломом таза на брезентовых носилках в компании еще 5-ти пациентов перевозят из дзержинской больницы в областную и обратно, так как в дзержинской нет аппарата компьютерной томографии.

Иллюстративное фото

В Борисове не то что в больницу попасть, а даже чтоб на прием к врачу записаться, люди занимают очередь в 4:30.

Но зачем нам медицина, когда у нас есть спорт? Так для скорой помощи на дорогах нет особой полосы, зато такая появится для авто, которые будут обслуживать Европейские игры. А если кто-то проедет по ней – получит штраф. Согласно декрету Лукашенко, еще большее наказание грозит тому, кто в дни игр запустить дрон или захочет устроить акцию протеста. Игры от белорусов будут защищать силовики со всей страны во главе с министром Шуневичем, который доказал силу своего ведомства, защищая скульптуру городового.

Кто белорусов защитит, ни в этом декрете, ни в других – не уточняют.