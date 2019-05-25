Bloomberg: Убытки из-за загрязненной российской нефти могут составить более $1 миллиард 25.05.2019, 9:06

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Пока нет четкого механизма компенсации убытков.

Нефтекомпании и перерабатывающие предприятия могут понести убытки более $1 млрд от некондиционной российской нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом 24 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты нефтяных трейдеров.

В Германии из-за загрязненной нефти был закрыт один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе Leuna, принадлежащий французской Total SA. Такая же ситуация на заводах в Нидерландах и Венгрии.

При этом пока нет четкого механизма компенсации убытков и неясно, кто будет возмещать.

По подсчетам специалистов, объем убытков будет только расти, поскольку европейские нефтеперерабатывающие заводы простаивают из-за дефицита сырья. Чтобы снизить количество хлоридов в российской нефти до приемлемых уровней, загрязненное сырье нужно будет смешивать в соотношении 1:10. Процесс переработки российской загрязненной нефти может занять месяцы.

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России. 22 апреля Мозырский НПЗ был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составлял около 5 млн тонн. Москва пообещала решить проблему немедленно, однако четыре недели спустя полноценные поставки российской нефти в Европу не восстановились.

Российские нефтяные чиновники говорят о загрязнении около 20 миллионов баррелей нефти, но нефтяные трейдеры и руководители нефтеперерабатывающих предприятий считают, что эта цифра может быть в два раза большей. В РФ мобилизовали тысячи железнодорожных вагонов для перемещения нефти с севера страны на терминал в Черном море, где загрязненную нефть можно будет постепенно смешивать с чистым сырьем для ее дальнейшей переработки.

11 мая Александр Лукашенко заявил, что страна потеряла сотни миллионов долларов от поступления загрязненной нефти из России в трубопровод "Дружба". Глава минэнерго РФ оценил ущерб от грязной российской нефти в нефтепроводе "Дружба" менее чем в $100 млн.