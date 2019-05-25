Фотофакт: Минская милиция устроила «облаву» на бабушек
- 25.05.2019, 9:31
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Пожилая женщина продавала в переходе носки и не успела убежать.
Об очередном факте беспредела белорусской милиции рассказала пользовательница Фейсбука из Минска.
«Это днище товарищи!!!
Ещё трясутся руки, но я не смогла пройти мимо...
Отбивала бабушку от милиции!!! Бабушка продавала носочки и не успела убежать, хромает. Да, нарушила закон. Но!!!
Вцепились, как коршуны! В итоге просто начали дергать, толкать и в итоге просто завалили женщину. Могла и я получить, конечно, но обошлось. Громкий голос помог. Орала во весь голос, собрались люди, снимали на камеру, трогать женщину перестали. Вызвала милицию на милицию. Очень надеюсь, что они получат своё за превышение.
Катя в сердцах спросила у одного из героев: «Вы на жену свою тоже так поднимаете руку?»
«Герой»: «Если будет так себя вести, то да!»
Катя: «Она же женщина!»
«Герой»: «А я мужчина!»
Пусть страна знает своих «героев». Они рядом. Они нас «защищают»