Фотофакт: Минская милиция устроила «облаву» на бабушек 25.05.2019, 9:31

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Пожилая женщина продавала в переходе носки и не успела убежать.

Об очередном факте беспредела белорусской милиции рассказала пользовательница Фейсбука из Минска.

«Это днище товарищи!!!

Ещё трясутся руки, но я не смогла пройти мимо...

Отбивала бабушку от милиции!!! Бабушка продавала носочки и не успела убежать, хромает. Да, нарушила закон. Но!!!

Вцепились, как коршуны! В итоге просто начали дергать, толкать и в итоге просто завалили женщину. Могла и я получить, конечно, но обошлось. Громкий голос помог. Орала во весь голос, собрались люди, снимали на камеру, трогать женщину перестали. Вызвала милицию на милицию. Очень надеюсь, что они получат своё за превышение.

Катя в сердцах спросила у одного из героев: «Вы на жену свою тоже так поднимаете руку?»

«Герой»: «Если будет так себя вести, то да!»

Катя: «Она же женщина!»

«Герой»: «А я мужчина!»

Пусть страна знает своих «героев». Они рядом. Они нас «защищают»