Взрыв в Лионе: о теракте говорить рано 5 25.05.2019, 9:49

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ФОТо: EPA

В результате погибли 13 человек, в том числе ребенок.

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ в эфире телеканала BFMTV заявила, что правоохранители рассматривают взрыв в Лионе как "преступный сговор", и о терорристической атаке говорить пока рано.

"Подразделение полиции Парижа, отвечающее за борьбу с терроризмом, начала расследование по факту преступного сговора. Но необходимо дождаться также результатов расследования, которое поручено руководству судебной полиции. После этого мы сможем дать правильную квалификацию случившемуся", – отметила Беллубэ.

Взрыв произошел возле кондитерской в Лионе 24 мая. По данным СМИ, взрывное устройство, начиненное гвоздями, шурупами и болтами, привез человек на велосипеде. Он бросил сумку перед кондитерской, и через две минуты прогремел взрыв.

В результате погибли 13 человек, в том числе ребенок.

Правоохранители разыскивают подозреваемого, который привез взрывчатку на горном велосипеде. Полиция распространила в Twitter его изображение, зафиксированное камерами наблюдения: он был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.