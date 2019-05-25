Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах 25.05.2019, 10:05

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В субботу, 25 мая, на большей части Беларуси ожидаются дожди, воздух прогреется до 25 градусов.

Синоптики также предупреждают граждан, что в отдельных районах прогремят грозы.

По данным Белгидромета, сегодня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами по юго-востоку - сильные дожди. В некоторых районах возможны грозы. Ветер северо-западного направления умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня составит от 19 до 25 градусов.

В Минске сегодня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков составляет 30-40%). Днем будет 21-23, вечером – 17-20 градусов тепла.