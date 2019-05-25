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Народу надоел старый диктатор

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  • 25.05.2019, 10:17
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Рейтинг доверия Путину продолжает падать.

О доверии президенту заявили 31,7 % россиян. Об этом говорят результаты телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного с 13 по 19 мая. 

Согласно январскому опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума со вступления Путина в должность президента в 2000 году — тогда ему доверяли 33,4% россиян, пишет телеграм-канал Пробуждение

Народу надоел старый диктатор. Старый и умирающий диктатор, который вместе с собой тянет в могилу всю страну и ее народ. За 20 лет он полностью узурпировал власть в России, создав классический авторитарный режим с тотальной коррупцией, репрессиями, преследованием инакомыслящих, фальсификациями на выборах, с всеобщим беззаконием и олигархической экономикой, захваченной монополиями и аристократией чекистов. 

После пенсионной реформы уважение, доверие и рейтинг Путина начали катастрофически падать. Каждый его дальнейший шаг, каждый шаг его партии и чиновников - это череда ошибок, которые ведут к ещё большему усугублению ситуации в экономике и обществе. 

Напряжение и недовольство у населения нарастают. Это показали недавние и весьма массовые протесты в таких регионах, как Архангельская область и Екатеринбург. 

По всем предпосылкам очевидно, что ситуация в стране будет только ухудшаться, а значит будет расти и ненависть к Путину и его приближенным... 

Во что это выльется? Увидим...


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