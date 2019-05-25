«Денег, собранных на цветы учителям, хватит на лимузин и не только» 13 25.05.2019, 10:21

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Как готовятся к выпускному вечеру в одной из школ Минской области за год до события.

Историю с подготовкой к выпускному публикует «Солидарность».

— В мае ожил вайбер-чат родителей выпускников, и я, наконец, поняла, для чего он создан. Как и большинство родительских мессенджеров — для сбора денег.

В апреле мама из родительского комитета объявила: на собрании принято решение собрать по сто рублей с носа. Деньги нужны на цветы учителям и подарки первоклассникам. На вопрос о смете — не с потолка же такая сумма взялась — она пояснила, что сумма примерная. Мол, если деньги останутся, впереди еще много праздников.

Две мамы выпускников заметили, что сто рублей — это слишком много на цветы.

В разговор вступила еще одна участница, которая пояснила, что деньги планируется потратить на шоколадки учителям и на торты на все праздники. А еще — на украшение школы.

— На какие праздники мы должны украшать школу и покупать торты? — поинтересовалась в чате Александра, мама выпускника (имя изменено — прим. «С»).

Оказалось, что так принято делать на последний звонок, на 8-е марта и День учителя.

— Украшать школу и покупать торты не является обязанностью родителей. Цель сбора денег на цветы на последний звонок — сделать дешевле. А получается наоборот, — спросила я.

— Зачем собирать деньги на цветы на последний звонок и День учителя за год, если можно это сделать поближе к дате? — поддержала Александра.

— Деньги не пропадут, — утешили нас мамы из родительского комитета. — Все пойдут на окончание школы. Если останутся, купим билеты, например, в ДК. И не забывайте, что надо еще приобрести подарок школе. Расходов будет много. Если сейчас начнем собирать, вы же понимаете, потом будет легче.

Я еще раз попыталась воззвать к голосу разума и попросила смету:

— Сколько денег пойдет на цветы и подарок первокласснику?

В ответ мне предложили ...составить смету самой!

— Составьте смету, соберите деньги и будете уверены, что вас никто не обманывает. Покажите, что вам действительно важен (это слово было набрано капслоком) ваш ребенок.

Пока я составляла смету, Александра задала резонный вопрос: кому мы будем дарить цветы, и сколько букетов нужно, а еще — что мы будем дарить первоклассникам.

— Всем учителям и не только, — ответила мама из родительского комитета. — А подарки первоклассникам могут быть символическими. Например, книги.

Тем временем я составила смету. Получилось, на цветы на последний звонок всем учителям и директору достаточно 230 рублей. То есть родителям можно скинуться по 5 рублей.

Мамы из родительского комитета возразили. Они сообщили, что цветы нужно дарить и гостям линейки — сотрудникам райисполкома и милиции.

— Им очень нужны наши цветы? — спросила Александра.

— Не считаю нужным сдавать деньги на цветы идеологам и милиционерам, — добавила я.

— В самодеятельности вроде украшения школы и тому подобном я не участвую, — написала Александра.

В ответ мама из родительского комитета сослалась на опыт выпуска этого года — родители сдавали по 100 рублей. Оказалось, во многих школах собирают деньги на выпускной за год — сдают деньги по частям, потому что для многих 200-300 долларов — неподъемная сумма. В бюджет включены не только ресторан, но и подарки школе, классному руководителю и цветы на последний звонок и выпускной.

— Каждый рассчитывает на свои доходы, — заметила Александра. — Так можно скинуться и на яхту на Минском море — рассвет встречать.

И ведь правда, если собрать с родителей двух классов по 100 рублей на цветы учителям, получится сумма, эквивалентная 2000 евро. Этих денег хватит на заказ лимузина и ансамбля песни и пляски. И еще на ресторан останется!

Что это? Желание не ударить лицом в грязь и показать, что мы можем устроить своим детям выпускной в стиле дорого-богато? Чтоб не хуже, чем у других! Или просто неумение считать деньги? Как признался в разговоре папа выпускницы этого года, он не вникал, куда пойдут деньги на выпускной, потому что у него нет времени этим заниматься: проще сдать энную сумму и забыть.

История с подготовкой к выпускному еще не окончена: родители договорились решить спорные вопросы на собрании. Меня удивляет в этой ситуации лишь одно: как люди, живущие в райцентре со средней зарплатой (по данным Белстата) 800 рублей (кто-то зарабатывает в два раза меньше), могут отдавать на цветы учителям 50 долларов?

И это еще цветочки! Что же мы увидим на выпускном? Вчерашних школьниц в платьях от Valentino и купленных в кредит брендовых туфельках? И это в городе, где секонд-хендов скоро станет больше, чем магазинов одежды.