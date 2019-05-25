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Феномен странного шума по всей Земле разгадан

  • 25.05.2019, 10:55
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Причина шума в разных частях планеты была скрыта глубоко под поверхностью Земли.

Ученые определили источник природного феномена, изучая сесмоактивность, зарегистрированную между восточным побережьем Африки и Мадагаскаром в ноябре 2018 года. Им оказался один из крупнейших подводных вулканов, который возвышался над уровнем дна на 0,8 километра. Информация об этом опубликована в пресс-релизе на Live Science.

Сообщается, что гул, звучащий на одной сверхнизкой частоте, фиксировали сейсмографы по всему миру. Как правило, сейсмические волны регистрируют на нескольких частотах. Но в данном случае, ученые не смогли обнаружить признаки активности, которые характерны для обычных землетрясений. При этом ученые отметили, что расположение остров Майотта незначительно изменилось — он сдвинулся на несколько сантиметров в юго-восточном направлении.

Исследователи предположили, что странный шум вызван рождением нового вулкана, расположенного под водой в 50 километрах от восточного побережья острова. Такое объяснение загадочного феномена подтверждало и то, что с середины прошлого года местные жители почти каждый день ощущали слабые толчки, количество которых достигло 1800. Более сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в мае 2018 года, которое признали одним из крупнейших в этом регионе.

Данные сейсмометров, установленных вблизи источника сейсмической активности глубоко под водой, были проанализированы геологами. В результате выяснилось, что глубоко под дном имеется магматическая камера крупных размеров, содержащая почти пять кубических километров магмы. Гул раздается, когда магма выходит из камеры и при этом происходит опускание земной коры. По данным ученых, остров Майотта за последний год опустился на 13 сантиметров.


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