США продадут оружие союзникам на Ближнем Востоке 25.05.2019, 10:59

Трамп объяснил это необходимостью сдерживания Ирана.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении в связи с напряженностью в отношениях с Ираном. Это позволило ему отклонить возражения Конгресса против совершения сделки по продаже оружия на сумму более 8 млрд долларов союзникам США в регионе – Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании, сообщает «Голос Америки».

Администрация Трампа проинформировала комитеты Конгресса, что она намерена осуществить запланированные поставки оружия в эти страны, вызвав тем самым гнев законодателей, так как обошла давно существующий прецедент, согласно которому крупные оружейные сделки должен одобрять Конгресс.

Законодатели в течение нескольких месяцев блокировали продажу военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что партнерам США на Ближнем Востоке необходимы эти военные контракты для сдерживания Ирана, а также что решение обойти Конгресс будет иметь «разовый» характер.

Это не первое столкновение Конгресса и Трампа из-за политики в регионе.