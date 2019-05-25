«Сроки замены паспортов затягиваются» 25.05.2019, 11:50

Фото: BELMARKET.BY

Письмо из зоны.

«БелГазета» публикует письмо бывшего заключенного одной из белорусских колоний. По словам автора письма, администрации тюрем и колоний специально затягивают сроки замены паспортов осужденных.

- Поводом для обращения способствовали следующие обстоятельства: в период с 4 декабря 2015г. по 4 декабря 2018г. мне довелось побывать в различных пенитенциарных учреждениях нашей страны в качестве обвиняемого, осужденного, отбывающего наказание.

С января 2017г. я отбывал наказание в ИК-3 г.п. Витьба. Так вот, одним из читаемых там изданий является «БелГазета», особенно информация, которая касается лиц, отбывающих наказание. Все публикации отслеживаются заключенными и администрацией. Такая же ситуация присуща и другим заведениям ДИНа. И с помощью вашей газеты хотелось бы показать реальную картину происходящего при содержании заключенных в ИК-3 с озвучиванием проблемных вопросов: работа администрации с заявлениями осужденных; привлечение к оплачиваемым работам; соблюдение ОТ и ТБ, ППБ; формальным отказам при постановке на улучшенный режим и т.д.

Возможно, общими усилиями мы смогли бы изменить сложившуюся ситуацию. Также всем было бы интересно знать порядок действий в первые дни после освобождения, ведь не у всех есть возможность с первого дня получить ответы на возникающие вопросы, хотя бы с помощью того же интернета.

И одним из наиболее проблемных вопросов для осужденных является наличие паспорта с истекшим сроком действия, т.е. в связи с истечением срока действия и необходимостью его замены, т.к. без данного документа комиссией не принимается положительное решение при рассмотрении вопроса о замене режима содержания. В связи с этим вопрос: как повлияет отсутствие действующего паспорта у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, на применение планируемой амнистии, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков?

На этот вопрос никто не может дать ответ. Хотя данная ситуация применима ко многим в связи с тем, что как минимум два раза в жизни гражданам Республики Беларусь необходимо менять паспорт по достижении определенного возраста. А т.к. данным процессом занимаются сотрудники администрации исправительных учреждений, то работу, проводимую в этом направлении, можно оценить как неудовлетворительную.

Сроки замены паспортов затягиваются (в случае просроченности паспорта более месяца предусмотрена административная ответственность по КоАП), а это, в свою очередь, влияет на применение к осужденным, находящимся в ИК, замены режима содержания на более мягкий (ИКП, УДО и т.д.).

Осужденный, соблюдающий режим содержания, не имеющий нарушений дисциплины по всем предъявляемым критериям УИК, подпадающий к применению данной процедуры, перед днем заседания комиссии узнает от начальника отряда о том, что его не могут представить на комиссию в связи с истекшим сроком действия паспорта. И как только сделают паспорт, он (осужденный) сразу будет представлен на заседание комиссии. Но так может происходить очень длительный период времени. И осужденный, остерегаясь применения к нему предвзятого отношения со стороны администрации учреждения, не может повлиять на сложившуюся ситуацию.

На моей памяти, одному из осужденных меняли паспорт более 9 месяцев, до сих пор я и не знаю, сделали ему новый паспорт или нет, т.к. я покинул исправительное учреждение в связи с окончанием срока наказания.

Но почему недобросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей сотрудников ИК никем не отслеживается? И возможно ли применение планируемой амнистии 2019г. к осужденным с просроченным паспортом?

Очень надеюсь, что такие вопросы на страницах вашей газеты повлияют на существующую порочную практику бездействия должностных лиц ДИН МВД. И в отношении осужденных, отбывающих срок наказания, мер дисциплинарного воздействия не последует.

P.S. Своей Ф.И.О. я не скрываю и если придется, то за свои слова я могу ответить, но в целях создания безопасных условий для осужденных и невыявления их со стороны администрации ИК предлагаю мои Ф.И.О. в статье не афишировать.