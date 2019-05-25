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Беларусь после дождя: размытые дороги и «уплывшие» тротуары

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  • 25.05.2019, 12:30
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Фото и видео пятничной непогоды.

Атмосферный фронт из Балтики принес в Беларусь дожди и грозы. В пятницу многие города и местечки основательно подтопило.

В Молодечно улица Великий Гостинец превратилась в реку. «Очевидцы говорят, что местами машины были наполовину в воде. Плавали номера. Многие авто глохли», — описывает происходящее «Рэгіянальная газета».

В Новополоцке сильный ливень привел к транспортному коллапсу на дорогах.

На Воложинщине после потопа дороги превратились в грязное месиво.

Источник: tut.by
Источник: tut.by
Источник: tut.by

А так после дождя выглядела улица Ленина в Рогачеве.

Источник: tut.by
Источник: tut.by
Источник: tut.by

Белгидромет, напомним, на вторую половину пятницы объявил по республике штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалистого ветра.


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