Образ принцессы Дианы использовали для рекламы «Пинскдрева» 14 25.05.2019, 12:44

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Принцесса Диана

В магазине заявили, что «не знали, кто это».

В Осиповичах для рекламы магазина «Пинскдрев» использовали картонный манекен леди Дианы, принцессы Уэльской, которая погибла в автокатастрофе 23 года назад. Манекен простоял сутки, а потом его убрали. «Мы просто не владели информацией, кто это», — объяснили tut.by в магазине.

Фото: tut.by

Фотографию картонного манекена прислал в редакцию читатель. И рассказал, что он находится недалеко от кинотеатра «Родина» возле фирменного магазина «Пинскдрев» на улице Социалистической.

— Просто пришли новые люди, мы подготовили акцию — и вот так получилось, — объяснили в магазине «Пинскдрева». — Мы действительно не владели информацией, кто это. Но потом нам сказали — и мы сразу убрали. Манекен простоял всего сутки.

В магазине пока не знают, заменят ли чем-то манекен леди Дианы для раздачи рекламной продукции на улице.