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В минском «Динамо» произойдут перестановки

  • 25.05.2019, 13:17

Новый хозяин клуба меняет руководство.

Как стало известно Tribuna.com, в минском «Динамо» после смены собственника произойдут перестановки на руководящих должностях.

Так, 1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий Булыга и генеральный директор Сергей Перников.

Булыга пришел в «Динамо» в апреле 2018-го года, Перников работал в команде с февраля 2017-го.

Ранее сообщалось, что Экономический суд Минска постановил, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями минского «Динамо». Теперь столичный футбольный клуб окажется под крылом Мингорисполкома.


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