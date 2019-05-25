В минском «Динамо» произойдут перестановки 25.05.2019, 13:17

Новый хозяин клуба меняет руководство.

Как стало известно Tribuna.com, в минском «Динамо» после смены собственника произойдут перестановки на руководящих должностях.

Так, 1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий Булыга и генеральный директор Сергей Перников.

Булыга пришел в «Динамо» в апреле 2018-го года, Перников работал в команде с февраля 2017-го.

Ранее сообщалось, что Экономический суд Минска постановил, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями минского «Динамо». Теперь столичный футбольный клуб окажется под крылом Мингорисполкома.