«Это Путин подарил»: экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов 5 25.05.2019, 13:22

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Кристинa Фернандес де Киршнер

Кристина Киршнер утверждает, что получила их от главы РФ.

На вилле экс-президента Аргентины Кристины Киршнер обнаружили уникальные исторические документы, похищенные в семидесятых годах. Бывшая глава государства утверждает, что их подарил ей Путин.

Документы нашли на вилле экс-президента, расположенной на юге страны, сообщает "Крым.Реалии".

Во время обыска, проходившего в рамках расследования дела о коррупции, из дома изъяли 94 коробки с документами. В одной из них обнаружили письмо национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина, написанное в 1835 году, и записную книжку президента Аргентины в 1916-1922 и 1928-1930 годах Иполито Иригойена.

Оба этих были похищены в прошлом веке. Письмо украли в 1976, а записную книгу - в 1979 году.

Судья считает, что даже если Киршнер не знала о нелегальном источнике происхождения документов, она не могла не понимать их национальной и исторической ценности и обязана была передать государству.

Сама экс-президент утверждает, что получила документы в подарок от президента РФ Путина. В своей книге она описала, как это произошло во время ее визита в Москву в марте 2015 года.