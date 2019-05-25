закрыть
25 мая 2019, суббота, 14:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Из Беларуси в РФ пытались ввезти тайными тропами более 100 тонн польских яблок

3
  • 25.05.2019, 13:50

В Псковской области России задержали 9 фур с польскими яблоками.

В лесу на юге Псковской области российские таможенники задержали девять фур с польскими яблоками.

Все транспортные средства перевозили фрукты с территории Республики Беларусь без товаросопроводительных документов.

Более 100 тонн яблок, незаконно ввезенных в Россию, изъяли и уничтожили, пишет rus.err.ee.

Задержание транспортных средств и уничтожение товара осуществлялось при силовой поддержке СОБРа Псковской таможни.

Предполагаемая стоимость уничтоженного товара составила почти 70 000 евро.


популярное за неделю

Мнение

Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд
Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик