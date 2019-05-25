Из Беларуси в РФ пытались ввезти тайными тропами более 100 тонн польских яблок 3 25.05.2019, 13:50

В Псковской области России задержали 9 фур с польскими яблоками.

В лесу на юге Псковской области российские таможенники задержали девять фур с польскими яблоками.

Все транспортные средства перевозили фрукты с территории Республики Беларусь без товаросопроводительных документов.

Более 100 тонн яблок, незаконно ввезенных в Россию, изъяли и уничтожили, пишет rus.err.ee.

Задержание транспортных средств и уничтожение товара осуществлялось при силовой поддержке СОБРа Псковской таможни.

Предполагаемая стоимость уничтоженного товара составила почти 70 000 евро.