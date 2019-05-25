На киевском Майдане прошла акция в поддержку пленных моряков 25.05.2019, 14:00

ФОто: cenzor.net.ua

Сегодня Международный трибунал объявит решение по делу украинских моряков.

Около сотни киевлян собрались на Майдане Незалежности в знак поддержки моряков, которых Россия незаконно удерживает в плену уже полгода.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.нет.

Собравшиеся принесли с собой бумажные кораблики - символ трех украинских суден, которые Россия захватила вместе с моряками.

ФОто: cenzor.net.ua

Они выкрикивали имена каждого из 24 моряков, арестованных в России, и призывали других поддерживать украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.

В руках собравшиеся держали государственные флаги, военно-морской флаг Украины, плакаты в поддержку пленных.

МИД Украины намерен через международный суд обязать Россию освободить всех 24 украинских моряков. В то же время Россия утверждает, что жалоба Украины "не имеет смысла".

Международный трибунал завершил слушания по делу моряков, решение планируют объявить сегодня, 25 мая.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября прошлого года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.