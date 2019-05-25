Историки развенчали мифы о викингах 25.05.2019, 15:09

Иллюстрационное фото

На самом деле викинги были не такими, какими их представляют в кино.

Обычно, когда когда речь заходит о викингах, многие представляют свирепых светловолосых воинов в металлических доспехах, которые могут похвастаться длинными грозными прозвищами.

Но на самом деле это не так, напоминает портал BBC, решивший развенчать главные мифы о скандинавских завоевателях.

Скандинавские рейдеры называли себя «викингами»

Сегодня историки используют слово «викинги» для обозначения скандинавов-мореплавателей, которые грабили, исследовали и заселяли большую часть Северной Европы с конца VIII века до середины XI века. Но на самом деле грозные воины никогда не называли себя этим словом, более того — они даже не считали себя одной народностью.

Источник: akcenty.com.ua

Никто точно не знает, откуда произошло слово «викинг» или когда его начали применять для описания скандинавских налетчиков в целом. Историки считают, что слово «викинг» происходит от древнескандинавского слова «вик», что означает «фьорд» или «залив» и что оно относилось к пиратам, которые использовали эти водоемы, как рейдерские базы.

Викинги были превосходными воинами

Многие викинги не имели никакой специальной боевой подготовки и не были профессиональными воинами. Скорее, это были обычные фермеры, рыбаки и крестьяне, которые стремились улучшить своё благосостояние. Если они хотели присоединиться к группе, которая отправлялась в набег, то должны были предоставить свое собственное оружие и броню. Поскольку мореплаватели-пираты, как правило, грабили прибрежные деревни, они далеко не всегда участвовали в рукопашном бою.

Но всё же доля правды в этом мифе есть. Некоторые викинги были просто машинами смерти на поле боя. Существовала секта элитных воинов под названием «берсерки», которые поклонялись богу войны и смерти Одину. Эти люди сражались так ожесточенно, что впадали в транс и не чувствовали ранений.

Викинги носили шлемы с рогами

Вопреки распространенному мнению, викинги фактически никогда не носили шлемы с рогами. С точки зрения археологических свидетельств, существует только один подобный сохранившийся шлем. Эксперты полагают, что викинги либо надевали защитные головные уборы, сделанные из кожи или железа, или просто шли в бой без них (тогда только очень богатые люди могли позволить себе собственный шлем).

А стереотип появился в 1840-х годах, когда художник по костюмам Карл Эмиль Дэплер создал сценические наряды, которые включали в себя рогатые шлемы, для эпической музыкальной драмы Вагнера «Кольцо нибелунга» (1848).

Источник: akcenty.com.ua

Викинги носили кольчуги и сражались мечами

Большинство фильмов и телевизионных шоу изображают викингов в тяжелых кольчугах и сражающихся мечами или топорами. Некоторые викинги действительно носили кольчуги, но это было дорого, и часто их использовали только люди высокого статуса. Северные налетчики в основном носили легкую броню, сделанную из кожи, кости, стеганой ткани или шкур животных.

Что касается оружия, только самые богатые викинги использовали мечи. Их главным оружием были копья, короткие или длинные топоры, длинные ножи, луки и стрелы, а также деревянные или кожаные щиты.

Викинги были грязными и неопрятными

Викинги вели грубый образ жизни, но это ничуть не значило, что они плохо выглядели или пахли. Археологи раскопали такие артефакты, как пинцеты, расчески, зубочистки и приспособления для чистки ногтей и ушей, что указывает на то, что среди скандинавских рейдеров практиковалась личная гигиена. Они также еженедельно купались, ухаживали за своими прическами, отбеливали волосы щелочью и использовали темную подводку для глаз (даже мужчины).

Все викинги были светловолосыми

Многие белокурые викинги жили в Швеции, а в Дании было больше рыжеволосых. Однако, при этом множество налетчиков-мореплавателей имели темные волосым. Северные налетчики привозили рабов из других стран, в также брали в жены людей других культур и возвращались с ними в Скандинавию. Это переплетение этнических групп привело к тому, что внешний вид викингов был очень разным.

Источник: akcenty.com.ua

У викингов были устрашающие прозвища

В сагах викингов полным полно персонажей, чьи пресловутые выходки и кровавые подвиги обеспечили им такие прозвища, как Торфинн Раскалыватель черепов, Халдар Нехристь и Эрик Кровавый топор. Но не все норвежские прозвища должны были вселять ужас в сердца врагов. Они часто описывали особенности или личность человека.

К примеру, один воин получил прозвище «Олвир Друг детей», потому что, в отличие от других воинов, он отказался во время набега заколоть детей своей пикой. Известный в 11 веке конунг викингов получил прозвище Магнус Голоногий, поскольку он как-то посетил Шотландию и ему так понравились килты, что он вернулся в подобной одежде в Норвегию.