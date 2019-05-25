Возле Воложина насосная станция сбросила в реку химикаты 7 25.05.2019, 15:11

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Иллюстрационное фото

В Воложинском районе случилась экологическая катастрофа.

Из-за аварии нанасосной станции в реку Воложинка попали химические и органическиеотходы, вода побелела, а прибрежная трава покрылась желтой пленкой. Кроме того, появился неприятный запах.

Отходы попали в местную реку без очистки вследствие аварийного сброса. Под угрозой загрязнения оказалась также река Ислочь, которая в свою очередь впадает в Неман, сообщает ОНТ.

Пробы с различных участков Воложинки показали, что предельно допустимые нормы загрязняющих веществ превышены в несколько раз.

За ущерб, нанесенный природе аварийным сбросом в реку, Воложинское коммунальное предприятие заплатит 33 тыс. рублей штрафа.

Уровень загрязнения реки официально пока не назван. Возможно, он станет известен после повторного исследования.