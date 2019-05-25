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Они – живые. Там – свобода

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  • 25.05.2019, 15:16
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Тереза Мэй

Здесь же все обман, видимость, сплошное надувательство.

Она плакала. Тереза Мэй плакала. Уходя с поста премьера. Это было искренне. Трогательно. Мэй проиграла. Вековая британская демократия обняла ее за плечи на прощание, и продолжила свой путь.

Есть такое свойство у настоящих демократий. Они – живые, с эмоциями, симпатиями, разочарованиями. Там – свобода, пишет телеграм-канал Серпом По.

Не то что у нас. Здесь все обман, видимость, сплошное надувательство. 

Президент – не президент, а глава мафиозной системы. С потаенной семьей, дочерьми с фальшивыми фамилиями. Одна из них теперь с фальшивой кандидатской степенью. Да и сам «президент» тоже с фальшивой степенью (только не сейчас, а давно). Власти – не власти. Выборы – не выборы. Пресса – не пресса. Церковь – не церковь, а закрытое акционерное общество. Парламент – не народное представительство. Предприниматели – не илоны маски, а усмановы, ротенберги и прочие «короли госзаказов». 

Здесь некому и не о чем плакать. В постоянстве гниющего болота. 

О чем и для чего? Даже если начальство попробует, ему все равно не поверят. Скажут, что глаза у него слезятся от волшебного аргентинского порошка, по пьяни, или от ветра. Народ у нас насмешливый. 


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