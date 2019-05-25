Экс-глава Нацбанка: Румас оказался служакой 9 25.05.2019, 15:38

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Премьер-министр Беларуси даже не пытался пробивать новые идеи на своем посту.

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии udf.by напомнил, что при назначении Cергея Румаса премьер-министром Лукашенко подчеркнул, что экономический курс не меняется, то есть остается прежним. Затем на встрече с первым замом премьера Лукашенко заявил, что стратегия развития Беларуси определяется им и правительству заниматься этим не стоит. Получается, Румас внял указанию руководителя страны.

«Помню сразу после назначения Румаса премьером, мне позвонил Шушкевич и потинтересовался, как я оцениваю его кандидатуру. Ведь я хорошо знал его отца и знал его – как прогресивного управленца. Но ответил Шушкевичу, что скорее всего Румас будет служить хозяину. Так оно и оказалось», – рассказал Богданкевич.

Бывший руководитель Нацбанка констатировал:

«Мы видим, что «буйных» в правительстве не оказалось. Они оказались исполнителями. К сожалению, чуда не произошло».

Богданкевич считает, что у Румаса есть понимание о происходящих негативных процессах в стране, но нет воли к переменам и мало идей. Бывший руководитель Нацбанка не исключает, что он не лезет на рожон, опасаясь потерять высокий пост.

«Он не пытается даже пробивать новые идеи. Что он попытался сделать? Ничего. Почему они все становятся при Лукашенко такими послушными – мне трудно понять. Любой руководитель, назначенный Лукашенко, должен предлагать, отстаивать, аргументировать. Тогда он на своем месте. А когда он просто служит – грош ему цена. Нужно проявлять инициативу, поднимать проблемы, а Румас сидит в своем кресле. Он оказался служакой», – сказал Богданкевич.