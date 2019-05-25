«Нацизм в мирное время»: как в Беларуси преследуют ромов 25.05.2019, 15:53

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Фото: svaboda.org

Милиция устраивала облавы, а глава МВД отказался «просить извинения у цыганов».

В Беларуси в течение нескольких дней шли облавы в поселках ромов. (Слово "ромы" люди ромской народности используют как самоназвание, в России, Беларуси и Центральной Азии их называют "цыганами", но это слово может иметь негативный оттенок – прим.).

Омоновцы, по рассказам самих жителей, вели себя очень грубо – врывались в дома, избивали мужчин, сообщает "Настоящее время".

Почти сотне ромов пришлось провести по двое-трое суток в изоляторе временного содержания. Все это происходило якобы в рамках расследования дела о гибели сотрудника ГАИ, в причастности к которой подозревали ромов. Однако, как заявил министр внутренних дел, "просить извинения у цыганов" никто не собирается, несмотря на то, что основная версия гибели милиционера – самоубийство.

Облавы и задержания

16 мая в могилевских поселках Гребенево и Чапаевка задержали десятки представителей народности рома. Вооруженные омоновцы врывались в дома, избивали хозяев и увозили их в райотделы милиции.

Накануне стало известно о гибели сотрудника ГАИ: его нашли в лесу под Могилевом без брюк, в наручниках, с простреленной головой. Следственный комитет заявил, что в связи с происшествием ищут ромов на черной "Волге" с российским регистрационным номером. Неофициальные источники рассказывали (позже об этом сообщило и МВД), что инспектор якобы успел отправить сообщение в вайбер, в котором написал: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак – русский".

Через несколько дней после похорон погибшего в СК заявили, что основная версия его смерти – самоубийство, а версия с черной "Волгой" неприоритетная.

За это время в регионе задержали около сотни ромов – и мужчин, и женщин, об этом говорят они сами. Женщин на следующее утро выпустили. Мужчин продержали в ИВС до 19 мая. Всем им инкриминировали мелкое хулиганство: "справляли нужду в неположенном месте". Будут ли их судить за это "правонарушение", неизвестно. Копии протокола на руки никому не дали.

Председатель общественного объединения "Белорусская диаспора цыган" Олег Козловский рассказал журналистам, что милиция приходила к ромам во всех регионах Беларуси.

Улица в районе Чапаевка в Могилеве, где живут ромы

Фото: svaboda.org

"Нацизм в мирное время"

Петр Леонидович, один из задержанных в Гребенево, рассказал журналистам, что во время облавы его хотели бить, но его жена успела сказать, что он инвалид I группы. В ИВС Петру Леонидовичу удалось получить разрешение на то, чтобы жена передала ему инсулин: у мужчины сахарный диабет. В итоге он провел в заключении семь часов.

Петр Леонидович сравнил пережитое с тем, что видел в фильмах о войне.

"Сейчас страшно за детей. Власть не должна была так поступать, так как должна предвидеть последствия. Теперь мы враги, и люди на нас злятся. Будет больше неприязни. Разве издеваются так над меньшинствами в европейском государстве?" – не понимает он.

Встреча около Могилевского изолятора временного содержания

Фото: svaboda.org

Через три дня после облав в Гребенево умерла 67-летняя Лидия Юрченко. Омоновцы ворвались к ней вечером 16 мая. Кроме нее самой и четырех несовершеннолетних внуков, в доме никого не было. Женщина просила не пугать детей, но ей сказали "закрыть рот". Когда 13-летний внук пытался успокоить бабушку, омоновец приставил к его голове пистолет, рассказывают родные Лидии Юрченко. После того как сотрудники ОМОНа ушли, у женщины поднялось давление. А через три дня она умерла – причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Родные уверены, что пожилая женщина не смогла пережить стресс.

Дом Лидии Юрченко

Фото: svaboda.org

На похороны Лидии Юрченко пришли многие жители Могилева – и не только ромы. Никто не понимал, что произошло: никогда раньше между представителями ромской народности и белорусами не было никаких недоразумений.

Утром 17 мая в Гомеле задержали руководителя учреждения по адаптации рома "Романо Дром" ("Цыганская дорога") Ольгу Нечаеву. Организация занимается социальной адаптацией ромов, их правовым просвещением, помогает в трудоустройстве, сохраняет и развивает культурные традиции.

Ольга Нечаева с мужем Николаем в общественной приемной правозащитного центра "Весна" в Гомеле

Фото: svaboda.org

В дверь постучали – и Ольга открыла. "Меня втиснули в стену и ворвались в квартиру. Трое в милицейской форме. Никто не представился, ничего не объясняли. Пошли по квартире, хамили, угрожали. Начали опрашивать 15-летнюю дочь – без моего разрешения. Спрашивали ее вес, рост. У мужа – кличку. Это что вообще такое? Нам запрещали говорить на родном языке", – вспоминает женщина события того дня.

Когда Ольга позвонила по телефону 102, чтобы пожаловаться на вторжение неизвестных, которые не представились и не объяснили причину визита, ей ответили: "Вам достаточно, что люди в милицейской форме".

После угроз ее забрали в Центральный РОВД – для "беседы". Требовали сдать отпечатки пальцев, а затем затем заявили, что ее телефон украденный.

После "беседы" в милиции Ольга Нечаева написала в прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности действий сотрудников РОВД.

"Мои деды воевали против нацистов. А как назвать эти действия милиции? Нацизм в мирное время?" – возмущается Ольга Нечаева.

80% сталкивались с дискриминацией

О дискриминации со стороны милиции говорят ромы во всех регионах Беларуси.

На прошлой неделе общественная инициатива Romaintegration представила доклад "Социально-экономическое состояние цыганского населения Беларуси" (документ подготовлен совместно с литовским Центром экспертиз в области равных прав). В ходе мониторинга опросили 814 человек из всех областей Беларуси.

Согласно исследованию, "80% респондентов сталкивались с этническим профилированием в виде задержаний, многократной дактилоскопической регистрации, конфискации транспортных средств".

В Министерстве внутренних дел массовые задержания ромов опровергли. Но министр Шуневич подтвердил, что во время расследования сотрудники милиции проверяли версию о причастности ромов к гибели сотрудника ГАИ.

"У министра нет причины просить прощения перед цыганами"

Именно с приходом на должность министра МВД Игоря Шуневича отношение к ромам в Беларуси изменилось в худшую сторону, считает председатель "Белорусской диаспоры цыган" Олег Козловский. По его словам, облавы на районы, где живут ромы, проходят регулярно, минимум раз в год – массово во всех областях. К представителям ромской народности приходят после всех громких преступлений. Давление, по наблюдениям Козловского, усилилось за последние 5-6 лет.

"Похоже на то, что было в Германии в 1930-е годы, когда преследовали евреев и цыган. Я – руководитель цыганской диаспоры и говорю это на высоком уровне", – сказал Козловский журналистам. "При прошлом министре внутренних дел такого не было, – утверждает он. – Было, но более мягко. Все изменилось с приходом министра Шуневича".

23 мая, комментируя ситуацию с облавами на ромов в стране, министр внутренних дел заявил, что оценивает действия своих сотрудников как "абсолютно обоснованные и соответствующие обстоятельствам". "У министра нет ни причины, ни оснований просить извинения у цыганов", – добавил Шуневич.

Министр внутренних дел Шуневич известен тем, что надевает форму сотрудника НКВД на 9 Мая, нетерпим к сексуальным меньшинствам и открыто говорит, что однополые отношения "нарушают нормы морали".

Министр внутренних дел Игорь Шуневич в форме НКВД

Фото: svaboda.org

В ноябре 2018 года по его инициативе милиция заставила подростка извиниться перед памятником городовому в форме полицейского дореволюционной эпохи, который стоит у здания МВД. Парень, пробегая мимо, ударил скульптуру по лицу. Шуневич позже заявил, что сам был инициатором того, чтобы снять извинения "нарушителя" перед памятником на видео и опубликовать его на сайте МВД.

23 мая вечером стало известно, что перед могилевскими ромами извинилась глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова – за некорректное поведение милиции во время расследования дела о гибели сотрудника ГАИ. "Президент услышал обращения и направил своего представителя для обстоятельного разговора", – сообщает государственное информагентство БелТА.