Инфографика: Каким арсеналом владеют ядерные державы

Инфографика: Каким арсеналом владеют ядерные державы2
- 25.05.2019, 16:38
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Полный арсенал «клуба девяти».
На фоне разгорающегося конфликта между США и Ираном, а также последовавших угроз Тегерана возобновить ядерную программу "Новое время" раскрывает объем ядерного вооружения государств, занимающихся разработкой и испытанием этого оружия.
Арсенал ядерных государств в 2019 году (по числу ядерных боеголовок):
1. США — 6.550 (в том числе 150 нестратегических ядерных бомб, хранящихся на территории Европы)
2. Россия — 6.490
3. Франция — 300
4. Китай — 280
5. Великобритания -215
6. Пакистан — 140−150
7. Индия — 130
8. Израиль — 80
9. Северная Корея -10−20 (предполагаемое количество)