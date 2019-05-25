Блогер NEXTA показал, как министр Шуневич нарушает ПДД 25.05.2019, 17:26

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Игорь Шуневич

Оштрафует ли глава МВД сам себя?

Об этом белорусский блогер NEXTA пишет в своем Telegram-канале:

«Хорошо все-таки быть министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем. Можно совершенно спокойно парковать свой служебный Mercedes прямо под знаком "Остановка запрещена". Да еще и в рабочее время, с государственным бензином и за деньги налогоплательщиков отправлять его за своей женой. А потом вместе с ней ездить за покупками для уютного гнездышка.

Источник: Telegram-канал NEXTA

Источник: Telegram-канал NEXTA

Источник: Telegram-канал NEXTA

- Почему?

- Потому. Понятно? (С)», - пишет Telegram-канал.