Блогер NEXTA показал, как министр Шуневич нарушает ПДД
- 25.05.2019, 17:26
- 2,003
Оштрафует ли глава МВД сам себя?
Об этом белорусский блогер NEXTA пишет в своем Telegram-канале:
«Хорошо все-таки быть министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем. Можно совершенно спокойно парковать свой служебный Mercedes прямо под знаком "Остановка запрещена". Да еще и в рабочее время, с государственным бензином и за деньги налогоплательщиков отправлять его за своей женой. А потом вместе с ней ездить за покупками для уютного гнездышка.
- Почему?
- Потому. Понятно? (С)», - пишет Telegram-канал.