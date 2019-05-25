Белорусские сказки теперь можно послушать через бесплатное мобильное приложение 25.05.2019, 17:54

Приложение дает возможность прослушать 53 сказки.

Белорусская IT-компания Apalon выпустила бесплатное мобильное приложение с белорусскими фольклорными аудиосказками под названием Kazki, пишет «Брестская газета».

Приложение дает возможность прослушать 53 сказки, которые в течение 20 лет собирал лидер фолк-модерн-группы «Палац» Олег Хоменко.

Они объединены в тематические категории: «Волшебные сказки», «Сказки о животных», «Странные сказки», «Сказки о жизни», «Поучительные сказки» и «Сказки о солдате».

Все аудиосказки профессионально озвучены Олегом Хоменко. Музыкальные зарисовки к ним специально записаны фолк-группой «Палац». Кроме того, в приложении есть 15 иллюстраций с главными героями белорусского фольклора.

Это некоммерческий проект, созданный, чтобы привлечь внимание к белорусскому истории и аутентичной культуре.

На 25 мая приложение уже успели скачать больше 1000 человек. Рейтинг – 4,9 из 5.