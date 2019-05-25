Сторонники Гуаидо взяли под контроль здание посольства Венесуэлы в США 1 25.05.2019, 18:07

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Фото: David Smolansky ‏/ Twitter

Борьба за посольство США продолжалась с середины апреля.

Борьба за контроль над зданием посольства Венесуэлы в США между сторонниками Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо продолжалась с середины апреля. 24 мая соратники легитимного президента вытеснили из здания сторонников Мадуро, сообщает "Гордон".

Viva Venezuela libre desde nuestra Embajada. Se acerca el final de la dictadura. El cambio ya llegó . pic.twitter.com/OG5zKB9ITb — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) May 24, 2019

Об этом в своем Twitter 24 мая сообщил представитель Гуаидо в США Карлос Веккьо.

"Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок", – написал он.

Борьба между сторонниками Мадуро и сил оппозиции у посольства США продолжались с середины апреля.