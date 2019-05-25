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Сторонники Гуаидо взяли под контроль здание посольства Венесуэлы в США

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  • 25.05.2019, 18:07
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Фото: David Smolansky ‏/ Twitter

Борьба за посольство США продолжалась с середины апреля.

Борьба за контроль над зданием посольства Венесуэлы в США между сторонниками Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо продолжалась с середины апреля. 24 мая соратники легитимного президента вытеснили из здания сторонников Мадуро, сообщает "Гордон".

Об этом в своем Twitter 24 мая сообщил представитель Гуаидо в США Карлос Веккьо.

"Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок", – написал он.

Борьба между сторонниками Мадуро и сил оппозиции у посольства США продолжались с середины апреля.


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